Выбираем недорогой внедорожник для поездок с друзьями на природу

Источник материала: Onliner

Winter is coming. А это значит, скоро легковушкам будет сложно выезжать на природу и передвигаться их владельцам придется исключительно по асфальту. Желательно почищенному. Для большинства людей этого достаточно, но есть категория автолюбителей, у которых удовольствие от езды начинается за пределами проезжей части. Для того чтобы уверенно себя чувствовать в зимнем лесу, нужен внедорожник. Сегодня мы посмотрим пару тройку доступных off-road моделей на «Автобарахолке». В подборку попали стоковые (ну или почти стоковые) модели, без серьезного тюнинга.

Mercedes G-Class

Не спешите закрывать страницу. «Гелик» действительно бывает доступным. Вот, например, вариант Mercedes G-Класс (W463) за 9950 долларов по курсу. Автомобиль продается в Минске и отлично подойдет как для ежедневной эксплуатации в режиме «дом-работа», так и для поездок на природу с семьей или друзьями. Внедорожник выпущен в 1995 году, а заявленный пробег данного экземпляра — 212 тысяч километров. Для 25-летней машины это очень мало.

Под капотом Mercedes G-Class — 3,5-литровый дизельный мотор. Коробка передач автоматическая, привод — на обе оси. Продавец говорит, что подвеска у автомобиля полностью обслужена, мосты работают, а рама в хорошем состоянии. Недавно половина кузова была обработана с двух сторон. Ржавчины нет. Кроме того, на G-Class установлена почти новая резина и ксеноновая оптика. В комплекте еще идет бесконечное уважение (а то и страх!) соседей.

Suzuki Jimny

Если же у вас с самоуверенностью полный порядок и доказывать соседям вам нечего, то можно взять машину поскромнее. Но в то же время чуть дороже. За 11 тысяч долларов в столице продается компактный внедорожник Suzuki Jimny. Машина намного легче, чем G-Class, и однозначно более проходимая. Не зря Jimny часто переделывают для участия в соревнованиях на бездорожье. В объявлении указано, что с 2012 по 2020 год этот «малыш» проехал 100 тысяч километров.

Под капотом Suzuki — 1,3-литровый атмосферный моторчик мощностью всего 88 л. с. Крутящий момент — 110 Н·м. Пусть скромные цифры вас не отталкивают, ведь автомобиль весит чуть больше тонны. Обслуживался данный экземпляр только в официальном сервисе. Владелец уверяет, что он покупал машину новой в Германии. В комплекте — резина Bridgestone НТ 205/70/R15 и приподнятая на 40 мм подвеска.

Land Rover Discovery

Мы хотели включить в этот список Land Rover Defender, но доступных «Дэфов» сейчас в продаже нет. Да и редкая эта модель. Благо у Land Rover хватает и других внедорожников, которые можно купить за относительно небольшие деньги. В Гомеле ищет нового владельца Discovery второго поколения. Автомобиль 1999 года выпуска продается всего за шесть тысяч долларов в эквиваленте. Заявленный пробег — 140 тысяч километров.

Подобные Land Rover Discovery часто используются для экспедиций или даже кругосветных путешествий. Под капотом — самый скромный для этого семейства 2,5-литровый турбодизель (5 цилиндров) мощностью 138 л. с. Крутящий момент — 300 Н·м. До сотни внедорожник разгоняется за 15—16 секунд, зато средний расход можно удерживать в пределах 10 литров на сотню. Коробка передач у данного экземпляра механическая.

Jeep Wrangler

Если глубоко в душе вы американец, то выбирать внедорожник вам не придется. Выбор и так ясен — Jeep Wrangler. Наверно, нет в мире другого внедорожника, который так часто подвергается тюнингу. В США, где, кстати, нет культа автомобилей, функционируют десятки клубов любителей «Рэнглера». У нас такие модели стоят недешево. Но за 8500 долларов по курсу можно найти вариант. Столько стоит модель 2002 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата — 120 л. с. У внедорожника 5-ступенчатая «механика», и он разгоняется до сотни за 11 секунд. Продавец уверяет, что вся подвеска у машины полиуретановая. В покатушках Jeep не участвовал, а значит, технически должен быть в хорошем состоянии. Это относительно простая версия Jeep Wrangler Sport. Если ищете «Рубикон», готовьте куда более крупную сумму денег.

Toyota Land Cruiser Prado

Любители Toyota не простили бы нам, если бы в этой подборке не появился «Крузак». Toyota LC старых поколений тоже нередко становятся донорами для кругосветных вездеходов. Но сегодня в нашей подборке сток — Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения. Автомобиль 5-дверный (были еще 3-дверные), 1999 года выпуска. Внедорожник оснащен 3-литровым дизелем. Продавец не указал мощность, но такие агрегаты семейства 1-KZ развивали от 125 до 145 л. с.

В комплекте с машиной идут два комплекта резины и поперечины на рейлинги для лыж. В объявлении говорится, что за 21 год внедорожник проехал 330 тысяч километров. В случае с Toyota это не так уж важно. Машина заслужила доверие в народе за счет своей высокой надежности.

ВАЗ 2121

Ну и куда уж без «Нивы»? Эту модель знают не только на постсоветском пространстве, но и во многих европейских странах, где до недавних пор продавались новые Lada 4×4. В Житковичах сейчас продается ВАЗ 2121, сошедший с конвейера в 2013 году. Пробег данного экземпляра составляет 137 тысяч километров. А цена — всего 3950 долларов. Найти дешевле полноприводный внедорожник после 2010 года почти невозможно.

Под капотом — 1,6-литровый инжекторный мотор, который, если верить описанию в объявлении, масло не жрет и не дымит. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Раздатка работает, в салоне красуется магнитола. Владелец обработал защиту арок и отдаст с автомобилем два комплекта ключей.