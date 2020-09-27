ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выбираем недорогой внедорожник для поездок с друзьями на природу

27.09.2020 08:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Winter is coming. А это значит, скоро легковушкам будет сложно выезжать на природу и передвигаться их владельцам придется исключительно по асфальту. Желательно почищенному. Для большинства людей этого достаточно, но есть категория автолюбителей, у которых удовольствие от езды начинается за пределами проезжей части. Для того чтобы уверенно себя чувствовать в зимнем лесу, нужен внедорожник. Сегодня мы посмотрим пару тройку доступных off-road моделей на «Автобарахолке». В подборку попали стоковые (ну или почти стоковые) модели, без серьезного тюнинга.

Mercedes G-Class

Не спешите закрывать страницу. «Гелик» действительно бывает доступным. Вот, например, вариант Mercedes G-Класс (W463) за 9950 долларов по курсу. Автомобиль продается в Минске и отлично подойдет как для ежедневной эксплуатации в режиме «дом-работа», так и для поездок на природу с семьей или друзьями. Внедорожник выпущен в 1995 году, а заявленный пробег данного экземпляра — 212 тысяч километров. Для 25-летней машины это очень мало.


Mercedes-Benz G-Класс II (W463), 1995 г.в., 212 000 км
внедорожник, дизель 3.5 л, автоматическая, полный привод
25 862 р.
9950 $
8530 €
Посмотреть объявление

Под капотом Mercedes G-Class — 3,5-литровый дизельный мотор. Коробка передач автоматическая, привод — на обе оси. Продавец говорит, что подвеска у автомобиля полностью обслужена, мосты работают, а рама в хорошем состоянии. Недавно половина кузова была обработана с двух сторон. Ржавчины нет. Кроме того, на G-Class установлена почти новая резина и ксеноновая оптика. В комплекте еще идет бесконечное уважение (а то и страх!) соседей.

Suzuki Jimny

Если же у вас с самоуверенностью полный порядок и доказывать соседям вам нечего, то можно взять машину поскромнее. Но в то же время чуть дороже. За 11 тысяч долларов в столице продается компактный внедорожник Suzuki Jimny. Машина намного легче, чем G-Class, и однозначно более проходимая. Не зря Jimny часто переделывают для участия в соревнованиях на бездорожье. В объявлении указано, что с 2012 по 2020 год этот «малыш» проехал 100 тысяч километров.


Suzuki Jimny III Рестайлинг Style 4x4 Exkluziv, 2012 г.в., 100 100 км
черный, внедорожник, бензин 1.3 л, механическая, полный привод
28 565 р.
10 990 $
9422 €
Посмотреть объявление

Под капотом Suzuki — 1,3-литровый атмосферный моторчик мощностью всего 88 л. с. Крутящий момент — 110 Н·м. Пусть скромные цифры вас не отталкивают, ведь автомобиль весит чуть больше тонны. Обслуживался данный экземпляр только в официальном сервисе. Владелец уверяет, что он покупал машину новой в Германии. В комплекте — резина Bridgestone НТ 205/70/R15 и приподнятая на 40 мм подвеска.

Land Rover Discovery

Мы хотели включить в этот список Land Rover Defender, но доступных «Дэфов» сейчас в продаже нет. Да и редкая эта модель. Благо у Land Rover хватает и других внедорожников, которые можно купить за относительно небольшие деньги. В Гомеле ищет нового владельца Discovery второго поколения. Автомобиль 1999 года выпуска продается всего за шесть тысяч долларов в эквиваленте. Заявленный пробег — 140 тысяч километров.


Land Rover Discovery II, 1999 г.в., 140 000 км
зеленый, внедорожник, дизель 2.5 л, механическая, полный привод
15 595 р.
Обмен
6000 $
5144 €
Посмотреть объявление

Подобные Land Rover Discovery часто используются для экспедиций или даже кругосветных путешествий. Под капотом — самый скромный для этого семейства 2,5-литровый турбодизель (5 цилиндров) мощностью 138 л. с. Крутящий момент — 300 Н·м. До сотни внедорожник разгоняется за 15—16 секунд, зато средний расход можно удерживать в пределах 10 литров на сотню. Коробка передач у данного экземпляра механическая.

Jeep Wrangler

Если глубоко в душе вы американец, то выбирать внедорожник вам не придется. Выбор и так ясен — Jeep Wrangler. Наверно, нет в мире другого внедорожника, который так часто подвергается тюнингу. В США, где, кстати, нет культа автомобилей, функционируют десятки клубов любителей «Рэнглера». У нас такие модели стоят недешево. Но за 8500 долларов по курсу можно найти вариант. Столько стоит модель 2002 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров.


Jeep Wrangler II (TJ), 2002 г.в., 250 000 км
красный, внедорожник, бензин 2.5 л, механическая, полный привод
22 093 р.
Обмен
8500 $
7287 €
Посмотреть объявление

Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата — 120 л. с. У внедорожника 5-ступенчатая «механика», и он разгоняется до сотни за 11 секунд. Продавец уверяет, что вся подвеска у машины полиуретановая. В покатушках Jeep не участвовал, а значит, технически должен быть в хорошем состоянии. Это относительно простая версия Jeep Wrangler Sport. Если ищете «Рубикон», готовьте куда более крупную сумму денег.

Toyota Land Cruiser Prado

Любители Toyota не простили бы нам, если бы в этой подборке не появился «Крузак». Toyota LC старых поколений тоже нередко становятся донорами для кругосветных вездеходов. Но сегодня в нашей подборке сток — Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения. Автомобиль 5-дверный (были еще 3-дверные), 1999 года выпуска. Внедорожник оснащен 3-литровым дизелем. Продавец не указал мощность, но такие агрегаты семейства 1-KZ развивали от 125 до 145 л. с.


Toyota Land Cruiser J100 Prado, 1999 г.в., 330 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 3 л, механическая, полный привод
28 071 р.
10 800 $
9259 €
Посмотреть объявление

В комплекте с машиной идут два комплекта резины и поперечины на рейлинги для лыж. В объявлении говорится, что за 21 год внедорожник проехал 330 тысяч километров. В случае с Toyota это не так уж важно. Машина заслужила доверие в народе за счет своей высокой надежности.

ВАЗ 2121

Ну и куда уж без «Нивы»? Эту модель знают не только на постсоветском пространстве, но и во многих европейских странах, где до недавних пор продавались новые Lada 4×4. В Житковичах сейчас продается ВАЗ 2121, сошедший с конвейера в 2013 году. Пробег данного экземпляра составляет 137 тысяч километров. А цена — всего 3950 долларов. Найти дешевле полноприводный внедорожник после 2010 года почти невозможно.


ВАЗ 2121 (4x4) I Рестайлинг 4, 2013 г.в., 137 000 км
зеленый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, полный привод
10 267 р.
3950 $
3386 €
Посмотреть объявление

Под капотом — 1,6-литровый инжекторный мотор, который, если верить описанию в объявлении, масло не жрет и не дымит. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Раздатка работает, в салоне красуется магнитола. Владелец обработал защиту арок и отдаст с автомобилем два комплекта ключей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Winter is coming. А это значит, скоро легковушкам будет сложно выезжать на природу и передвигаться их владельцам придется исключительно по асфальту. Желательно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Акела промахнулся: зебра и дорожка не совпали». Народные тропы и глубокие ямы на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика