«Читайте Донцову и любовные романы, если от этого вам станет легче». Почему книги сейчас нужны всем белорусам

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Анастасия Шунто уверена, что правильно подобранные книги помогут нам пережить трудные времена. А «правильные» — это какие? Ответ будет неожиданным: даже Донцова подойдет, если вы, конечно, действительно её любите.





Недавно страничка библиотеки электронных книг, на которую я подписана в фейсбуке, была опубликована очередная порция книжных новинок. Под постом тут же появился традиционный комментарий: «Ясно. А из классики что-нибудь есть?:(».

По старой доброй советской привычке литературу у нас до сих пор принято делить на «качественную» — серьезную, классическую и «некачественную» — жанровую, развлекательную. Читать, естественно, нужно только качественное, а все остальное — низкопробное чтиво и шлак. Я еще помню времена, когда условную Донцову заворачивали в газетку, потому что ну стыдно же.

Детективы, «любовную муть», фэнтези читать не комильфо. Ну чему такие книги могут научить? При этом, к примеру, во всем мире Стивен Кинг — это серьезный, большой писатель. А у нас его многие по-прежнему воспринимают как автора банальных ужастиков. Понятно же, что, например, «Оно» никакая не страшилка, а невероятной глубины роман о взрослении. Но чтобы это понимать, это же надо читать…





Неоднократно видела, как о людях, которые читают больше ста книг в год, пишут примерно следующее: «Ну разве можно при этом что-то запомнить?». А также: «Что там можно осмыслить с такой-то скоростью чтения?». Я читаю в среднем сто пятьдесят книг в год, и из прочитанного помню примерно всё. Но дело даже не в этом. Такие комментарии очень красноречиво объясняют наше отношение к чтению.

Так сложилось (и во многом тому виной та самая школьная программа по русской литературе), что чтение для многих из нас — это такое нудное и очень важное мероприятие, а ни в коем случае не развлечение. То есть к нему нужно подходить вдумчиво, серьезно и ответственно. Выбирать книги, которые учат. Помогают задуматься. Пытаться понять, что хотел сказать автор. И прочее, прочее — как будто к экзамену готовимся или над душой незримо стоит та самая Марья Ивановна, которая в конце четверти покажет тебе, как нужно любить русскую литературу.

Кстати, этот самый курс по русской литературе у многих на всю оставшуюся жизнь и отбил интерес к чтению. Потому что ну очевидно же, что ни Толстой, ни Достоевский, ни Чехов не писали для детей и подростков. Есть данные, что литературу young adult сегодня больше читают взрослые, чем подростки. Возможно, это те самые взрослые, которых в детстве придушили русской классикой.

(Не в обиду русской классике, я как раз-таки ее люблю, но не ею же единой!)





Кстати, сегодня прочитала, что россияне хотят убрать из школьной программы «Войну и мир» и заменить ее «Гарри Поттером». И это, простите, отличная идея. Не зря многие настаивают на том, что Джоан Роулинг достойна Нобелевской премии: ее вклад в современную литературу неоценим хотя бы потому, что ей удалось привить любовь к чтению целым поколениям и создать новый культурный код.

Сколько раз мы видели эти заголовки: «Список книг, которые каждый обязан прочесть». «Как читать больше». «Как читать быстрее». «Как заставить детей читать». «Как заставить себя читать». Да никак! Не надо заставлять. В этом-то всё и дело.

Можно уже расслабиться, выдыхайте!





Чтение — оно для удовольствия, а не для оценки за четверть. Для радости, для утешения. Оно вовсе не обязано нести в себе разумное, доброе и вечное. Оно вовсе не обязательно должно «делать больно», Янагихарой по почкам. Следовательно — и ярлыки с литературы сняты, и ничего стыдного больше нет. То есть если чтение не доставляет никакого удовольствия, то читать не нужно вообще.

Я, например, лет с десяти как подсела на детективы, так и сижу на них до сих пор. Это не значит, что я не читаю ничего другого — списочек «почитать» расписан у меня на двадцать лет вперед, но именно это — guilty pleasure, то самое, с детства. Кристи, Чейз и Сименон. И родители дарили мне на дни рождения синие томики «Зарубежный детектив», а не пытались подсунуть мне Чехова. Возможно, поэтому я его, Антона Павловича, впоследствии и полюбила.

Но самые счастливые воспоминания из детства — это лежать с простудой в одеялах, пить горячий чай с лимоном и читать «Убийство в Восточном экспрессе». А у кого-то это Карлсон, Туве Янсон или Толкиен.

Вот и ответ на популярный вопрос: «Почему дети не читают?». Просто нужно разрешать им читать всё, что нравится. Даже комиксы!





К тому же между классикой и комиксами есть тонны отличной литературы.

Есть Энн Тейлор с уютными и трогательными романами об обычных людях. Есть Лиана Мориарти с актуальными здесь и сейчас жизненными, простыми человеческими проблемами. Есть Тана Френч, Мишель Бюсси и Кейт Аткинсон, чьи детективные романы всегда гораздо больше, чем просто детективы. Есть Элизабет Джейн Говард с пятитомной семейной сагой, растянутой на многие годы. Есть Энн Грэнджер с огромным количеством классических английских детективов, которые способны немного утолить тоску по Кристи. Есть Юн Айвиде Линдквист, Чайна Мьевиль и Джон Краули, создающие невероятные, совершенно новые миры. Есть замечательный Пол Остер и его жена Сири Хустведт.

В списках «утешительного чтения» всегда присутствуют Фэнни Флэгг и Джоан Харрис. А прекрасная переводчица Шаши Мартынова написала книгу «Дышите дальше», и она всем нам сейчас срочно нужна. Потому что она о том, как отыскать в себе силы, когда земля уходит из-под ног, как жить в чрезвычайных обстоятельствах и отыскивать новые точки опоры. Написала ее Шаши, основываясь на опыте, который постигла, пытаясь излечиться от рака. Этот проект не коммерческий и совершено легально скачать книгу можно здесь .





Если отринуть мысль, что чтение должно давать нам что-то, кроме удовольствия, и перестать делать из классики священную корову, то перед нами откроются бездны чудесной литературы.

Именно сейчас нам нужно вытянуть с полок любимое, из детства, и найти среди тысячи книг то самое утешительное чтение.

Читайте условную Донцову, Дэна Брауна или любовные романы из серии «Даниэла Стил», если от этого вам станет легче. Потому что чтение — это такое прекрасное изобретение, которое создано для того, чтобы дарить радость, утешение в горе и передышку в трудные времена. В него можно спрятаться, укутаться, нырнуть с головой — и хотя бы на время забыть о происходящем.