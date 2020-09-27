Не шарлоткой единой. 3 простых, но очень вкусных рецепта к яблочному сезону

Если сегодня вы по каким-то причинам никуда не собираетесь и у вас есть время разобрать дачный урожай, мы приготовили для вас подборку рецептов с яблоками от шеф-повара. И не волнуйтесь: то, что они «от шеф-повара», не значит, что вы не справитесь, наоборот — вкусный результат и аромат уютной осени в доме гарантированы.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
В большой миске смешиваем сухие ингредиенты — муку, сахар, соль и разрыхлитель. В меньшей — взбитое яйцо, кислое молоко, растительное масло и ванильную эссенцию. Соединяем содержимое двух мисок и вымешиваем до однородного состояния. Добавляем в тесто яблоки и орехи, снова перемешиваем.
Разливаем тесто по формочкам, наполняя их на 2/3. Сверху посыпаем смесью сахара и корицы.
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Из готовых маффинов зубочистка должна выходить сухой.
Остужаем маффины на решетке. Подаем
Имбирный пирог-перевертыш с яблоками
Ингредиенты на форму 24 см:
Для верха:
40 г сливочного масла;
2 ст. л. сахара;
3−4 средних яблока.
Для теста:
1 яйцо;
120 г сметаны;
120 г сахара;
70 г мёда;
60 мл растительного масла;
200 г муки;
1 ч. л. молотой корицы;
1 ч. л. молотого имбиря;
¼ ч. л. мускатного ореха;
¼ ч. л. молотой гвоздики.
Как готовим?
В форму выливаем растопленное сливочное масло и насыпаем коричневый сахар.
Яблоки чистим и разрезаем на дольки. Укладываем на дно формы.
Готовим тесто. Для этого соединяем яйца, растительное масло, белый сахар, сметану и мед. Взбиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой и пряностями муку, замешиваем тесто. Выливаем его поверх яблок в форму и разравниваем.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 35 минут.
Вынимаем, даем постоять минут 10, затем переворачиваем форму на блюдо и аккуратно извлекаем пирог.
Остужаем и подаем.
«Яблочные розы» в слоеном тесте
Ингредиенты на 6 штук:
1 упаковка 500 г слоеного бездрожжевого теста (тонкие листы);
2−3 красных яблока;
1 ст. л. лимонного сока;
3 ст. л. сахара;
1 ч. л. молотой корицы;
растопленное сливочное масло для смазывания теста.
Как готовим?
Яблоки разрезаем пополам, вырезаем сердцевинки. Кожу не счищаем. Нарезаем на тонкие ломтики, кладем в миску, поливаем лимонным соком и перемешиваем.
Один лист теста (ширина — около 10−13 см) смазываем сливочным маслом. По верхнему краю кладем яблоки. Присыпаем сахаром и корицей. Складываем лист пополам — так, чтобы нижний край сошелся с верхним, но яблоки при этом выглядывали бы. Сворачиваем конструкцию в рулетик.
Ставим в формочку для маффинов. Повторяем с оставшимся тестом и яблоками.
Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение 30 минут.