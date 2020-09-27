Не шарлоткой единой. 3 простых, но очень вкусных рецепта к яблочному сезону

Источник материала: Tut.by

Если сегодня вы по каким-то причинам никуда не собираетесь и у вас есть время разобрать дачный урожай, мы приготовили для вас подборку рецептов с яблоками от шеф-повара. И не волнуйтесь: то, что они «от шеф-повара», не значит, что вы не справитесь, наоборот — вкусный результат и аромат уютной осени в доме гарантированы.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Маффины на кефире с яблоками





Ингредиенты на 12 штук: 225 г муки;

75 г сахара;

1 среднее яблоко;

170 мл кефира;

50 мл растительного масла;

1 яйцо;

1 ч. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. соды;

¼ ч. л. соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

50 г очищенных грецких орехов;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. молотой корицы.

Как готовим?

Яблоки нарезаем маленькими кубиками, орехи крупно рубим. В большой миске смешиваем сухие ингредиенты — муку, сахар, соль и разрыхлитель. В меньшей — взбитое яйцо, кислое молоко, растительное масло и ванильную эссенцию. Соединяем содержимое двух мисок и вымешиваем до однородного состояния. Добавляем в тесто яблоки и орехи, снова перемешиваем. Разливаем тесто по формочкам, наполняя их на 2/3. Сверху посыпаем смесью сахара и корицы. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Из готовых маффинов зубочистка должна выходить сухой. Остужаем маффины на решетке. Подаем

Имбирный пирог-перевертыш с яблоками





Ингредиенты на форму 24 см: Для верха: 40 г сливочного масла; 2 ст. л. сахара; 3−4 средних яблока. Для теста: 1 яйцо;

120 г сметаны;

120 г сахара;

70 г мёда;

60 мл растительного масла;

200 г муки;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. молотого имбиря;

¼ ч. л. мускатного ореха;

¼ ч. л. молотой гвоздики.

Как готовим?

В форму выливаем растопленное сливочное масло и насыпаем коричневый сахар. Яблоки чистим и разрезаем на дольки. Укладываем на дно формы. Готовим тесто. Для этого соединяем яйца, растительное масло, белый сахар, сметану и мед. Взбиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой и пряностями муку, замешиваем тесто. Выливаем его поверх яблок в форму и разравниваем. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 35 минут. Вынимаем, даем постоять минут 10, затем переворачиваем форму на блюдо и аккуратно извлекаем пирог. Остужаем и подаем.

«Яблочные розы» в слоеном тесте





Ингредиенты на 6 штук: 1 упаковка 500 г слоеного бездрожжевого теста (тонкие листы);

2−3 красных яблока;

1 ст. л. лимонного сока;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. молотой корицы;

растопленное сливочное масло для смазывания теста.

Как готовим?

Яблоки разрезаем пополам, вырезаем сердцевинки. Кожу не счищаем. Нарезаем на тонкие ломтики, кладем в миску, поливаем лимонным соком и перемешиваем. Один лист теста (ширина — около 10−13 см) смазываем сливочным маслом. По верхнему краю кладем яблоки. Присыпаем сахаром и корицей. Складываем лист пополам — так, чтобы нижний край сошелся с верхним, но яблоки при этом выглядывали бы. Сворачиваем конструкцию в рулетик. Ставим в формочку для маффинов. Повторяем с оставшимся тестом и яблоками. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение 30 минут. Подаем теплыми или полностью остуженными.

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