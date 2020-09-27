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Не шарлоткой единой. 3 простых, но очень вкусных рецепта к яблочному сезону

27.09.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если сегодня вы по каким-то причинам никуда не собираетесь и у вас есть время разобрать дачный урожай, мы приготовили для вас подборку рецептов с яблоками от шеф-повара. И не волнуйтесь: то, что они «от шеф-повара», не значит, что вы не справитесь, наоборот — вкусный результат и аромат уютной осени в доме гарантированы.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Маффины на кефире с яблоками


Ингредиенты на 12 штук:

  • 225 г муки;
  • 75 г сахара;
  • 1 среднее яблоко;
  • 170 мл кефира;
  • 50 мл растительного масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ¼ ч. л. соды;
  • ¼ ч. л. соли;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 50 г очищенных грецких орехов;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. молотой корицы.

Как готовим?

  1. Яблоки нарезаем маленькими кубиками, орехи крупно рубим.
  2. В большой миске смешиваем сухие ингредиенты — муку, сахар, соль и разрыхлитель. В меньшей — взбитое яйцо, кислое молоко, растительное масло и ванильную эссенцию. Соединяем содержимое двух мисок и вымешиваем до однородного состояния. Добавляем в тесто яблоки и орехи, снова перемешиваем.
  3. Разливаем тесто по формочкам, наполняя их на 2/3. Сверху посыпаем смесью сахара и корицы.
  4. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Из готовых маффинов зубочистка должна выходить сухой.
  5. Остужаем маффины на решетке. Подаем

Имбирный пирог-перевертыш с яблоками


Ингредиенты на форму 24 см:

Для верха:

40 г сливочного масла;

2 ст. л. сахара;

3−4 средних яблока.

Для теста:

  • 1 яйцо;
  • 120 г сметаны;
  • 120 г сахара;
  • 70 г мёда;
  • 60 мл растительного масла;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 1 ч. л. молотого имбиря;
  • ¼ ч. л. мускатного ореха;
  • ¼ ч. л. молотой гвоздики.

Как готовим?

  1. В форму выливаем растопленное сливочное масло и насыпаем коричневый сахар.
  2. Яблоки чистим и разрезаем на дольки. Укладываем на дно формы.
  3. Готовим тесто. Для этого соединяем яйца, растительное масло, белый сахар, сметану и мед. Взбиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем просеянную с содой и пряностями муку, замешиваем тесто. Выливаем его поверх яблок в форму и разравниваем.
  4. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до сухой спички, около 35 минут.
  5. Вынимаем, даем постоять минут 10, затем переворачиваем форму на блюдо и аккуратно извлекаем пирог.
  6. Остужаем и подаем.

«Яблочные розы» в слоеном тесте


Ингредиенты на 6 штук:

  • 1 упаковка 500 г слоеного бездрожжевого теста (тонкие листы);
  • 2−3 красных яблока;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • растопленное сливочное масло для смазывания теста.

Как готовим?

  1. Яблоки разрезаем пополам, вырезаем сердцевинки. Кожу не счищаем. Нарезаем на тонкие ломтики, кладем в миску, поливаем лимонным соком и перемешиваем.
  2. Один лист теста (ширина — около 10−13 см) смазываем сливочным маслом. По верхнему краю кладем яблоки. Присыпаем сахаром и корицей. Складываем лист пополам — так, чтобы нижний край сошелся с верхним, но яблоки при этом выглядывали бы. Сворачиваем конструкцию в рулетик.
  3. Ставим в формочку для маффинов. Повторяем с оставшимся тестом и яблоками.
  4. Отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и запекаем в течение 30 минут.
  5. Подаем теплыми или полностью остуженными.

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Если сегодня вы по каким-то причинам никуда не собираетесь и у вас есть время разобрать дачный урожай, мы приготовили для вас подборку рецептов с яблоками от...
 
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