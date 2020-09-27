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«Я гуляю» и сюжеты из Чиполлино. Посмотрите на эту актуальную коллекцию одежды от белоруски

27.09.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ксения Романова — владелица и дизайнер бренда KSENIYA ROMANOVA, участница Belarus Fashion Week. В середине августа девушка и ее команда запустили продажу благотворительных футболок Brave Hearts. Полученные деньги (это 8010 рублей, если говорить точно) команда перевела кампании солидарности By Help. Сейчас, в сентябре, Ксения представила коллекцию одежды, которая посвящена ярким моментам протеста.


Принты с «диджеями перемен», фразой «woman power» и известной «са-ба-чкай».

Несмотря на то, что символы на одежде получились простыми и узнаваемыми, работа велась целой командой:

— Был мозговой штурм. Мы прорабатывали несколько идей, — вспоминает Ксения Романова. — Поставили себе задачу подытожить события, которые захлестнули страну в последние полтора месяца.

Дизайнер отметила, что хотела бы мотивировать белорусов каким-либо образом выражать свое мнение мирным путем, нести в себе какое-то высказывание, «месседж».

— С другой стороны, это просто память. Хочется зафиксировать какие-то яркие моменты, события, персонажей, — перечисляет Ксения. — Ведь есть те, кто своими поступками поразили, вдохновили и порадовали.


Эти модели посвящены Нине Багинской, цитате из Чиполлино о том, что в тюрьме сидят хорошие люди, и «загрузке демократии».

При этом девушка признается: сюжеты для шести моделей, которые в итоге вошли в коллекцию, выбрали не без роли случайности. Получилось так, что выбрали в итоге то, что нашло отклик в душе именно у команды бренда KSENIYA ROMANOVA.

— Но постарались сделать модели разнообразными, несмотря на то, что сама коллекция капсульная и небольшая.

Благотворительные футболки, о которых мы уже упомянули, появились в середине августа. Их дизайн отличался от этой коллекции. Все деньги, помимо себестоимости футболок, Ксения переводила на помощь пострадавшим от жестокости силовиков.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KSENIA ROMANOVA STUDIO (@kseniaromanova.studio) on Aug 13, 2020 at 2:10am PDT

К мнению, что мода и политика не связаны, дизайнер относится философски:

— Мне все-таки кажется, что дело не в сфере деятельности, а в самом человеке. Есть люди, которые вовлекаются и у них активная гражданская позиция, а есть те, кто «вне политики». Это касается и водителей, и докторов, и поэтов — кого угодно.

 
 
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Дизайнер из Минска представила коллекцию, которая наверняка найдет отклик у тех, кто ходил на мирные акции.
 
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