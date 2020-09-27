ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец выжившего при крушении самолета под Харьковом сам пережил три авиакатастрофы

27.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отец единственного выжившего при катастрофе Ан-26 курсанта Виталий Золочевский сам пережил три падения самолета. Об этом в субботу, 26 сентября, он рассказал сайту Сегодня. Он тоже авиатор.


Единственный выживший в авиакатастрофе курсант Вячеслав Злочевский


"Я падал три раза. То, что сын выжил, - это говорит о том, что он сын своего отца", - сказал Виталий Золочевский.

Мужчина также добавил, что его сын Вячеслав в результате крушения получил лишь ушибы.

"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", - пояснил он.

Ранее, президент Владимир Зеленский навестил в больнице Вячеслава Золочевского - 20-летнего курсанта, которому удалось выжить после крушения самолета под Харьковом. 

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец единственного выжившего при катастрофе Ан-26 курсанта Виталий Золочевский сам пережил три падения самолета. Об этом в субботу, 26 сентября, он рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика