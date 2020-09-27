Отец выжившего при крушении самолета под Харьковом сам пережил три авиакатастрофы





Единственный выживший в авиакатастрофе курсант Вячеслав Злочевский









"Я падал три раза. То, что сын выжил, - это говорит о том, что он сын своего отца", - сказал Виталий Золочевский.





Мужчина также добавил, что его сын Вячеслав в результате крушения получил лишь ушибы.





"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", - пояснил он.





Ранее, президент Владимир Зеленский навестил в больнице Вячеслава Золочевского - 20-летнего курсанта, которому удалось выжить после крушения самолета под Харьковом.





Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.