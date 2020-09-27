ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга

27.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на территории Союзного государства прошла 25 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.




Были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в СГ. В их числе тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи.

"Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается. Вместе с тем по итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы", - отметили в Минсвязи.

Очередная видеоконференция по этому вопросу планируется 29 сентября.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Кибер-партизаны" взломали сайты белорусских госканалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика