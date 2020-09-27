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Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга
Источник материала: Партизан
Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на территории Союзного государства прошла 25 сентября, сообщили
Были рассмотрены вопросы межоператорского взаимодействия для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в СГ. В их числе тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи.
"Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается. Вместе с тем по итогам видеоконференции констатировано, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы", - отметили в Минсвязи.
Очередная видеоконференция по этому вопросу планируется 29 сентября.
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Мобильные операторы Беларуси и России пока не договорились по антифродовой работе для отмены роуминга. Очередная видеоконференция по отмене роуминга на...
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