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В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля

27.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

B Витебской области в ближайшие годы намерены открыть четыре футбольных поля с синтетическим покрытием, сообщил журналистам перед открытием крытого манежа первый заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Юрий Вергейчик, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам заместителя председателя, в Витебской области футбол и инфраструктура развиваются хорошими темпами. В прошлом году футбольный клуб "Витебск" представлял страну в Лиге Европы. В 2019 году в областном центре провели финал Кубка Беларуси. "В ближайшие годы как минимум два футбольных поля планируем открыть в Витебске, еще по одному - в Орше и Полоцке", - сказал Юрий Вергейчик.
 
Теги: Витебск
 
 
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B Витебской области в ближайшие годы намерены открыть четыре футбольных поля с синтетическим покрытием, сообщил журналистам перед открытием крытого манежа первый...
 
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