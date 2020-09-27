В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля









По словам заместителя председателя, в Витебской области футбол и инфраструктура развиваются хорошими темпами. В прошлом году футбольный клуб "Витебск" представлял страну в Лиге Европы. В 2019 году в областном центре провели финал Кубка Беларуси. "В ближайшие годы как минимум два футбольных поля планируем открыть в Витебске, еще по одному - в Орше и Полоцке", - сказал Юрий Вергейчик.



