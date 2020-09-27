СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине









По предварительной информации, один из них имеет российское гражданство, второй — гражданство Израиля, пишет газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве.





О том, что покушение готовили россиянин и израильтянин также сообщала радиостанция RCN со ссылкой на источник.





Как пишет El Tiempo, подозреваемые в подготовке покушения являются опытными снайперами, один из них — бывший боец спецназа. Они недавно приехали в страну. По словам источника издания, обнародование информации о готовящемся покушении является способом сообщить организаторам, что власти страны их раскрыли и ищут.





Cлужбы безопасности страны находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения, добавил он.





Иван Дуке Маркес занимает пост президента с августа 2018 года после победы во втором туре выборов с 53,9% голосов. На этом посту Дуке сменил Хуана Мануэля Сантоса.





До своего избрания Дуке работал советником министра финансов, позже занимал ряд государственных постов. В 2014 году вошел в сенат от партии «Демократический центр», от нее же потом избирался на пост президента страны.



