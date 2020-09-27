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"Барселона" отказалась от услуг Кавани и Джеко - СМИ

27.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" отказалось от услуг уругвайца Эдинсона Кавани и боснийца Эдина Джеко, пишет El Mundo Deportivo.

После уходу из команду уругвайского форварда Луиса Суареса "сине-гранатовые" находятся в поисках нового нападающего.

По информации источника, каталонцам предложили подписать Джеко или Кавани. Но руководство "Барсы" отклонило эти варианты. Отмечается, что нынешняя политика клуба нацелена на омоложение состава.

При этом, по информации СМИ, если до закрытия трансферного окна 5 октября "Барселона" больше никого не продаст, то никого и не купит.

Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются приобрести Мемфиса Депая у "Лиона" или Лаутаро Мартинеса у "Интера".

В прошлом сезоне Джеко провел 43 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.

Кавани покинул ПСЖ по окончании сезона-2019/20. Он отыграл 22 встречи, став автором 7 мячей и 3 голевых пасов. 
 
 
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Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" отказалось от услуг уругвайца Эдинсона Кавани и боснийца Эдина Джеко, пишет El Mundo Deportivo.
 
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