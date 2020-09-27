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Мужчина запер пенсионерку в холодном сарае, и та умерла. За это его приговорили к девяти годам колонии

27.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Глубокского района недавно поставил точку в деле о разбойном нападении в деревне Тимошково Миорского района.



Это произошло в период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года. Жертвой стала 92-летняя пенсионерка, жительница этой деревни. К ней зашел 49-летний мужчина, который запер пенсионерку в сарае.

В сарае не было ни еды, ни воды, он не отапливался. К тому же, у женщины было слабое сердце. Выбраться из сарая престарелая не смогла. Через некоторое время она умерла там.

Мужчина вынес из дома самодельное вино – не менее пяти бутылок. Через какое-то время он вернулся, заглянул в сарай и обнаружил, что женщина мертва. Тогда злоумышленник опять забрался в ее дом, забрал еще несколько бутылок вина и 200 рублей.

Мужчину признали виновным в разбое и краже, ему предстоит провести в исправительной колонии усиленного режима 9 лет, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Кроме того, он должен выплатить штраф в 1890 рублей и его будут принудительно лечить от алкоголизма.
 
 
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Суд Глубокского района недавно поставил точку в деле о разбойном нападении в деревне Тимошково Миорского района.
 
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