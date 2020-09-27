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Правозащитники: на Женском марше задержали более 120 человек
Источник материала: Навiны
Массовые задержания участниц традиционного Женского марша в столице прошли 26 сентября.
По информации Правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), в автозаки и «бусики»
Как отмечают наблюдатели, некоторые задержания проводились достаточно жестко.
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Массовые задержания участниц традиционного Женского марша в столице прошли 26 сентября.
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