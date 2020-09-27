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Взломана онлайн-трансляция телеканалов НГТРК и ОНТ

27.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 26 сентября неизвестные взломали онлайн-вещание телеканалов НГТРК и ОНТ.

Взломана онлайн-трансляция телеканалов НГТРК и ОНТ
Фото pixabay.com

На телеканале «Беларусь 1» во время новостной программы «Панорама» появились кадры насилия силовиков над участниками акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Сейчас сайт tvr.by Национальной государственной телерадиокомпании недоступен, сайт ont.by открывается, но онлайн-вещание не работает.

 
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Вечером 26 сентября неизвестные взломали онлайн-вещание телеканалов НГТРК и ОНТ.
 
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