Взломана онлайн-трансляция телеканалов НГТРК и ОНТ

Вечером 26 сентября неизвестные взломали онлайн-вещание телеканалов НГТРК и ОНТ.



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На телеканале «Беларусь 1» во время новостной программы «Панорама» появились кадры насилия силовиков над участниками акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Сейчас сайт tvr.by Национальной государственной телерадиокомпании недоступен, сайт ont.by открывается, но онлайн-вещание не работает.