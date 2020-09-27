Православные христиане отмечают Воздвижение креста Господня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Православные христиане отмечают в воскресенье один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение креста Господня.

Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос.

После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Художественная галерея и особая кладовая в музее "Новый Иерусалим"

Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.

Святые отцы церкви сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".

Ожидается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в Москве.

Богослужение в день Воздвижения, по словам патриарха Кирилла, "в первую очередь посвящается самому кресту, осмыслению того, что есть крест для жизни людей, для проповеди о Христе, для дела спасения".