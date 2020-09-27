Минчане - о жизни в домах на Немиге во время протестов: «С балкона выглядело как военный фильм»

Источник материала: Tut.by

Дома на пересечении улицы Немига и проспекта Победителей во время крупных протестов — в центре событий. Многие жители пытаются помочь людям, убегающим от силовиков. Но, судя по выложенной записи от МВД , из этой части города поступали «массовые звонки» от недовольных протестующими. Узнали, что об этом думают местные и как им живется здесь в течение двух последних месяцев.





«Идешь домой и тебе приходится убегать вместе с толпой во двор»

Во дворе дома на проспекте Победителей ничего не выдает протестных настроений местных жителей — флагов почти не замечаем, на улице отдыхают сотрудники, которые работают в нежилых помещениях в здании.

Нас встречает Дмитрий, он живет в доме на проспекте Победителей, 3. Программист, 24 года. Дмитрий рассказывает, что самые страшные события происходили тут с 9 по 11 августа.





— Когда здесь начали собираться люди со стороны проспекта, прибежали «космонавты» со щитами, люди с немецкими овчарками. С балкона это выглядело, как военный фильм, где люди в черном, с собаками и дубинками, избивают и гоняют людей, — говорит программист.

Дмитрий в это время мониторил ситуацию с балкона и готов был помочь протестующим.

23 сентября после инаугурации Лукашенко тут снова были протесты и разгоны. Тогда протестующие и попросили помощи у местного жителя.



Немига, 23 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В тот день я шел домой из поликлиники по Романовской слободе, увидел, что дороги перекрыли, поэтому решил пойти дворами. Возле дома не было ни человека. Я подумал: как хорошо, что все спокойно. Поднялся на свой этаж и мне на секунду показалось, что услышал какой-то шорох на лестнице.

Позже в дверь позвонили. Дмитрий посмотрел в глазок, увидел там девушку, но не услышал, что она говорила. Открыл дверь.





— Девушка спросила, можно ли у нас спрятаться. Их было трое: две девушки, один парень. Я их впустил, дал воды, мы начали общаться. Они сказали, что шли с акции протеста к машине у Оперного театра, но во дворе начался «хапун», поэтому до машины не дошли. Часа два они у нас пробыли, потом за молодыми людьми приехал друг — все уехали. Папа потом пошутил, что нам нужно готовиться к приходу непонятных людей с непонятными вопросами, — говорит Дмитрий.

В субботу к парню приходила компания спасенных протестующих, отблагодарили тортом.

С соседями с Обойной и Романовской Слободы Дмитрий уже знакомился. Но в его доме не очень много соседей, готовых проводить время на дворовых праздниках: здесь много арендных квартир, иностранцев, а местные жители в основном пожилые.



Вид из окна в квартире Дмитрия

Дмитрий подытоживает, что последние два месяца ситуация во дворе тревожная, тут бывают «тихари», иногда стоят посторонние микроавтобусы, во время протестов забегают неизвестные в масках и с дубинками.

— Атмосфера нездоровая, но недавно я понял, что теперь меньше боюсь людей без масок, чем в масках. Возвращаться домой стало тревожно. Бывало такое: идешь домой и тебе приходится убегать вместе с толпой во двор, потому что если не побежишь, то можешь быть задержан случайно.

«Когда сосед делает ремонт, вы же терпите, потому что знаете, что он улучшает свою жизнь»

Пенсионерке Зое уже за 70 лет, она говорит, что протестующие ее не беспокоят, в отличие от событий. Женщина также живет в одном из домов на пересечении проспекта Победителей и Немиги.





— Я как прожила так и прожила. Молодежь хочет что-то другое. Поэтому я ни поддерживать, ни осуждать их не могу. У меня сейчас другие проблемы и заботы, а была бы молодая — не знаю, как бы поступала. Раз люди выходят, значит им что-то не нравится, значит, нужно, чтобы был диалог. Нельзя прятаться. Если я не посплю, то это для меня не страшно. Они же не бьют, а демонстрируют свой протест. Лозунги только хорошие. А вот силовики производят действия — хватают, — говорит пенсионерка.

По словам Зои, 23 сентября силовики бегали во дворе ее дома на проспекте Победителей, светили в лицо ей и другим жителям, стоявшим на балконах.



Немига, 23 сентября. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зоя сравнивает возможный дискомфорт от протестов с ремонтом у соседей:

— Вы же терпите, потому что знаете, что сосед улучшает свою жизнь. Так и тут: конечно, это шумно, но я готова это терпеть и надеюсь, что это быстро закончится.

Наша собеседница слышала о выложенных в сеть звонках с жалобами на протестующих, она считает это ужасным.

— Делая так, они натравливают одних людей против других. Так нельзя. Стрелять в голову — это же вообще безобразие! И кто это выкладывает? Министерство внутренних дел!

Мужа Зои больше беспокоит, что по ночам мешают спать байкеры — на них управу найти нельзя, в отличие от протестующих.

«Ты не можешь понять, кто твой сторонник, а кто твой противник во дворе»

Местная жительница Жанна работает учителем. В доме на Немиге она живет с 1991 года. Женщина говорит, что за все эти годы не помнит таких масштабных протестов под окнами своего дома. Самые страшные для нее события происходили 9 августа. Потом было спокойней, а 23 сентября минчане снова вышли на протест.

— В среду было очень неприятно. Я возвращалась домой, и непонятно какие люди бегали по двору. В тот день мы подъезды открывали. В принципе, все протесты я поддерживаю, мириться с происходящим я не могу. Как я предполагаю, большинство людей относятся с пониманием. Но весь страх заключается в том, что ты не можешь понять, кто твой сторонник, а кто твой противник во дворе — особенно когда темно.





Жанна говорит, что молодые активные районы, которые объединяются, живут веселее, чем местные здесь — на Немиге.

— Наверное, это потому, что основной контингент у нас — пожилые люди.

К массовым звонкам недовольных протестами в милицию Жанна относится скептически, сомневается, что они действительно такие частые.

— Я не буду отрицать, возможно, есть такие звонки — но это для того, чтобы так говорилось, что люди жалуются… Мне кажется, это не совсем так. Особенно вот этот звонок «Я мужчина, мне 42 года, я плачу налоги, настоящие пули никто не отменял»… Это будто какой-то заказ, чтобы людей стравливали, чтобы люди шли друг на друга. Но никто войны вообще не хочет.



Проспект Победителей, 23 сентября. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Местной жительнице протесты дискомфорта не доставляют. Шумно — да, но она на это уже не реагирует. Женщина шутит, что теперь, когда сигналы машин не слышны, есть ощущение, будто чего-то не хватает.

— Тот, кто понимает происходящее, старается это спокойно воспринимать. А кого раздражает — наверное, ему тяжело, — резюмирует Жанна.

Семейная пара Александр и Валентина из дома на Немиге рассказывают нам, что спокойно относятся к протестам, негативных эмоций протестующие не вызывают, силовиков во дворах не замечали.



Немига, 23 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сигналы машин тоже не жалуются, сну протест не мешает — вечером все заканчивается.

— Но, конечно, плохо, когда я домой не могу заехать во двор. Протесты — через три — четыре километра, а милиция уже не пускает. Как к этому можно относиться? — говорит Александр.

«Протестующие себя неправильно ведут»

А еще одна местная жительница Наталья Павловна дала понять, что взгляды протестующих не разделяет. Она рассказала о неудобствах, которые возникают из-за акций протеста.

— Ужасно живем, у меня две внучки — обе в третьем классе, одна учится еще и в музыкальной школе возле станции «Фрунзенская». С музыкальной я должна ее здесь встретить, провести. Обратно — где в 19.30 — я только сама ее веду, потому что у нас тут блокируют движение вечерами, — говорит женщина.



Немига, 23 сентября. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наталья Павловна живет на 9-м этаже, окна квартиры выходят на дорогу на Немиге, в квартире очень шумно, несмотря на надежные рамы. Детям неудобно делать уроки.

— Мне не нравится, что они 9-го числа и дымовые шашки кидали, и бомбили, и остановку нашу разнесли. Им было не лень с «Фрунзенской» выносить плитку и разбивать у нас тут, они же кричат и все бьют, — рассказывает женщина о протестующих.





К силовикам Наталья Павловна претензий не имеет, с жалобами им не звонит. Говорит, что если вдруг марш, а ей нужно в магазин, то по течению вперед с протестующими она может пройти до нужной ей точки, а обратно — уже с помощью силовиков, потому что боится, что протестующие ее и ребенка собьют с ног.

— Протестующие себя неправильно ведут. Они же у нас здесь были на детской площадке 19 августа — и я не могла выпустить сюда детей на горке покататься, на качелях. Они собирались — на качелях, ветки нижние ломали на деревьях. Это ненормально.

Наталья Павловна говорит, что никому не открывает подъезд и посторонних в дом не пускает.