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«Кибер-Партизаны» прервали онлайн-трансляции БТ и ОНТ

27.09.2020 10:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

kyky.org

В субботу вечером онлайн-трансляции БТ и ОНТ были прерваны роликами об избиениях протестующих. Ответственность на себя взяла группа «К;ибер-Партизаны».

На сайте Белтелерадиокомпании, в частности, в это время шло интервью и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Вместо него начали транслироваться ролики об избиениях протестующих.

В телеграм-канале «Кибер-Партизан»  появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

 
 
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В субботу вечером онлайн-трансляции БТ и ОНТ были прерваны роликами об избиениях протестующих. Ответственность на себя взяла группа «К;ибер-Партизаны».
 
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