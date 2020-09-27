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«Кибер-Партизаны» прервали онлайн-трансляции БТ и ОНТ
27.09.2020 10:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
kyky.org
В субботу вечером онлайн-трансляции БТ и ОНТ были прерваны роликами об избиениях протестующих. Ответственность на себя взяла группа «К;ибер-Партизаны».
На сайте Белтелерадиокомпании, в частности, в это время шло интервью и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Вместо него начали транслироваться ролики об избиениях протестующих.
В телеграм-канале «Кибер-Партизан» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».
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В субботу вечером онлайн-трансляции БТ и ОНТ были прерваны роликами об избиениях протестующих. Ответственность на себя взяла группа «К;ибер-Партизаны».
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