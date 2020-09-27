ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Романчук: Я был не прав. Слишком хорошо думал про белорусских властей и их руководителей

27.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оказываться, что в погоне за защитой своей лжи, грехопадения и власти они готовы погубить всё и кого угодно.

Романчук: Я был не прав. Слишком хорошо думал про белорусских властей и их руководителей
Программист/инженер – это не механический набор нолей и единиц. Это, в первую очередь, люди. Живые и деятельные, творческие и дерзкие, прагматичные и прогрессивные. Они часто оторваны от реальной жизни, интровертны, немногословны. Часто материальный статус смещает их ориентиры, добавляет высокомерия и претензий на всезнание, особенно в сфере экономики, управления и коммуникаций, пишет известный экономист Ярослав Романчук.

Cобытия белоруской революции августа – сентября 2020 г. убедили, что большинство программистов, IT-инженеров – это, в первую очередь, граждане Беларуси. Нельзя быть вне политики, вне/поверх общества, если льётся кровь, правообнулители безнаказанно пытают, мучают и даже убивают сограждан. Никакая прибыль, зарплаты и доступ к мировым рынкам не оправдывают пассивность и безразличие. Белорусские программисты стали примерно тем, чем шахтёры были в конце 1980-х, когда те потребовали закончить с порочными, аморальными советскими практиками.

Выгоды Беларуси от IT-сектора и его мощного человеческого капитала казались такими очевидными, что мне и в голову не приходила мысль, что власти решатся на уничтожение этой курицы, несущей золотые яйца не только для себя, но и для страны.

Я был не прав. Слишком хорошо думал про белорусских властей и их руководителей. Оказываться, что в погоне за защитой своей лжи, грехопадения и власти они готовы погубить всё и кого угодно. Белорусская IT-страна, как один из мировых лидеров, пошла под бюрократическую, номенклатурно-силовую мясорубку.

Правообнулителям, привыкшим к дубинкам, наручникам и тюрьмам, непонятны ребята, которые в ущерб своим доходам, ставя свои деньги, подвергая риску дела своей жизни, будут требовать свободы, справедливости и верховенства права.

Правообнулителям, привыкшим действовать рубильниками, шлагбаумами, вахтёрами и другими инструментами угрозы и блокировки невдомёк, почему белорусские миллионеры вместе с их работниками становятся в одной цепочке солидарности за будущее свободной Беларуси.

Правообнудителям плевать, что без IT-ребят, побитых, униженных и оскорблённых Левиафаном, инновационность, модернизация экономики, развитие мощных локомотивов роста IV промышленной революции невозможно. А их-то точно станет в разы меньше, особенно если силы Зла закатают в асфальт лучших, самых пассионарных и активных представителей сильно окрепшей белорусской нации.

Убытки от мощных атака на белорусский IT-сектор будут огромными. Это не только потеря 3 – 5% ВВП ежегодно. Это издержки упущенной выгоды для Беларуси в десятки миллиардов долларов. Это прямая угроза превращ ия страны в технологическое, информационное, инновационное захолустье. IT-ребята могли бы помочь стабилизировать пенсионный фонд, улучшить демографическую ситуацию, радикально улучшить систему образования, резко увеличить шансы Беларуси в глобальных цепочках стоимости. Их квартиры и офисы могут конфисковать и забрать себе праворазрушители, но как шариковы во времена красного террора они никогда не заменят их мозгов, знаний и патриотизма.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказываться, что в погоне за защитой своей лжи, грехопадения и власти они готовы погубить всё и кого угодно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешняя политика официального Минска как никогда близка к дефолту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика