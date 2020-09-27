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Белорусский транзит для украинского продовольствия: серые схемы?

27.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинское издание «Зеркало недели» проанализировало потоки сельхозпродукции из Украины в Беларусь и пришло к выводу, что скорее всего, в экспортно-импортных операциях имеют место серые схемы поставок украинского продовольствия в Россию в обход санкций.



Издание отмечает, что после подписания Украиной и Молдовой в 2014 году договоров об ассоциации с Евросоюзом российские власти запретили поставки фруктов и овощей из этих стран. И моментально их фруктово-овощной экспорт в Беларусь вырос в 28 раз.

Показательна и категория «Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное». В 2013 году Украина поставила его в Россию в объеме 11,3 тыс. тонн на $46 млн. Уже в 2014-м поставки сократились вдвое, а в последние несколько лет их нет вообще.

В торговле с Беларусью мясом КРС ситуация выглядит так: в 2013 году — 32 тонны мяса, в 2014-м — 96 тонн, в 2015-м — 97 тонн. Прорыв случился в 2016 году — 15,8 тыс. тонн; в 2017-м — 12,2 тыс., в 2018-м —14 тыс., в 2019-м — 12,8 тыс. тонн.

Получается, Беларусь, не снижая собственного производства говядины, начала стабильно закупать ее у Украины больше, чем сама Украина поставляла в целую Россию до начала войны. При этом потребление говядины в Беларуси постепенно снижается. «У кого такие аппетиты?» — недоумевает издание.

Похожая ситуация с помидорами, картофелем, цветной капустой. С некоторых пор Беларусь покупает всю сахарную кукурузу, которую экспортирует Украина.

Особая песня — поставки яблок и груш. Если в 2013 году Украина продала в Беларусь всего 147 тонн яблок, то 2018-м — уже 19,8 тыс. тонн, а в 2019-м — 14,6 тыс. тонн.

С абрикосами, сливой, клубникой, малиной, сухофруктами — та же динамика, «как под копирку».
 
 
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Украинское издание «Зеркало недели» проанализировало потоки сельхозпродукции из Украины в Беларусь и пришло к выводу, что скорее всего, в экспортно-импортных...
 
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