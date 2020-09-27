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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий

27.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль всей линии фронта», а также приграничные населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Среди мирного населения имеются убитые и раненые, информация о потерях и раненых уточняется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана.


        
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, войска предпринимают ответные меры «с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения».

Никол Пашинян написал в Facebook, что «противник атаковал» Нагорный Карабах. «Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости»,— говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что «ответ будет соразмерным». «Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться»,— говорится в его сообщении в Facebook.

Позже обе стороны конфликта сообщили об уничтожении сил противника.

Азербайджан ежедневно публикует сообщения о нарушении прекращения огня со стороны Армении, однако об ответных мерах ранее не сообщалось.

Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил концентрацию вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и назвал это подготовкой к войне со стороны Еревана. Он также обвинил Ереван в провоцировании боестолкновений на границе двух стран в июле этого года.

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля 2020 года. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Для урегулирования конфликта был введен режим прекращения огня. На фоне вооруженного конфликта на общей границе выходцы из этих стран в России разбивали автомобили и совершают нападения на национальные кафе, рестораны и магазины.
 
 
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Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль всей линии фронта», а также приграничные...
 
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