|
Из Украины в Беларусь пришло ненастье
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.
Ветер восточный сильный порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)