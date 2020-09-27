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Из Украины в Беларусь пришло ненастье

27.09.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины.

Из Украины в Беларусь пришло ненастье

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.

Ветер восточный сильный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Витебск +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывы до 14 м/с);
  • Гомель +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывы до 15-18 м/с);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, до 15-18 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины.
 
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