Макей: мы забыли, что такое диалог

Миру не хватает взаимоуважительного диалога, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая 26 сентября на общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление прошло в формате видеоконференции.





«Мы забыли, что такое диалог, а если и помним, то разучились им пользоваться, — сказал Макей. — Должен заметить, что уже на протяжении нескольких лет Беларусь активно призывает возобновить широкий диалог по международной безопасности, направленный на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами. Диалог, который помог бы вернуться на рельсы построения справедливого и эффективного глобального порядка на принципах многосторонности».

Исходя из этого, отметил Макей, Беларусь в рамках ООН выдвигает и поддерживает прагматичные инициативы, направленные на максимальную реализацию потенциала Организации в сфере поддержания международного мира и безопасности.

«В этом году мы снова будем инициировать в Генассамблее ООН и ее Первом комитете в широком соавторстве с государствами – единомышленниками резолюцию о запрещении новых видов оружия массового уничтожения, которая традиционно пользуется универсальной поддержкой практически всех стран-членов Организации. Приглашаем все государства к соавторству резолюции и ее поддержке», — сказал Макей.

Он также отметил, что сохранение памяти о трагическом уроке Второй мировой войны «должно оставаться ключевым компонентом «коллективного иммунитета» к возникновению новых глобальных и региональных противостояний».

«Как гласит Устав ООН, наша организация была создана именно для того, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны», — сказал Макей. — Только сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН, является единственной альтернативой «естественному отбору» и «выживанию сильнейшего». Учитывая современные технологии и информационные возможности, которые сегодня доступны не только государствам, но и негосударственным субъектам, мы должны полностью осознавать те риски, к которым приводят политическое, экономическое и военное противостояние, безответственное соперничество, «травля» неугодных стран».