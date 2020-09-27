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Очередной скандал в белорусском футболе

27.09.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поединок 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ — «Динамо» (Брест) завершился судейским скандалом.

Очередной скандал в белорусском футболе

Когда поединок двигался к ничейному исходу (брестчане выигрывали 2:0, но борисовчане сумели отыграться — 2:2), у действующего чемпиона удалась хорошая атака: Сергей Кривец вышел один на один с голкипером и ударил в перекладину — мяч, ударившись в районе линии ворот, вылетел в поле.

Борисовская сторона уверяет, что на 100% мяч белую черту, как это необходимо для легитимности взятия ворот, не пересек.

 

 

Ни один из телеповторов однозначный ответ не дает – был гол или нет.

В футбольном сообществе уже давно ходят разговоры о том, что Беларуси необходимо приобрести и установить систему VAR, но БФФ утверждает, что денег на это нет.

Несмотря на поражение, БАТЭ продолжает лидировать в турнирной таблице, хотя у «Шахтера» (его встреча с «Белшиной» в этом туре не состоится — матч перенесен по просьбе бобруйчан) по потерянным очкам столько же баллов.

 
Теги: Брест
 
 
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Поединок 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ — «Динамо» (Брест) завершился судейским скандалом.
 
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