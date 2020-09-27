Заявления о будущем страны на международной арене: Макей vs Макрон

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он высказал опасения: считает, происходит внешнее вмешательство в дела РБ, которое направлено на подрыв государственного строя. Параллельно с этим тезисом было обнародовано интервью Эмманюэля Макрона, в котором он заявил: Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста.

Макей

Владимир Макей во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил:

— Беларусь решительно отвергает практику односторонних принудительных мер в международных отношениях. Торговые войны, произвольные финансовые и экономические санкции в качестве инструмента политического давления должны быть прекращены. Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей, якобы забота о суверенитете страны и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность.

— Вмешательство во внутренние дела Беларуси, санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех, — цитирует Макея БЕЛТА. — Это мы уже проходили в прошлом. Будущее Беларуси будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране. Некоторые страны злоупотребляют трибуной ООН, включая Совет Безопасности, в угоду своим политическим амбициям, в том числе и по отношению к Беларуси. Речь идет в том числе о сфокусированном внимании отдельных западных стран к ситуации в Беларуси, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам прежде всего извне. Народ сделал свой выбор. В августе этого года на выборах президента РБ большинство граждан проголосовало за действующего главу государства. Однако вместо того чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию, мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя.

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche сделал довольно громкое заявление:

— Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста президента. В стране сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая неспособна понять логику демократии. Очевидно, что Лукашенко должен уйти. Я беседовал с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных.

Макрон выразил восхищение белорусскими демонстрантами, которые каждые выходные выходят на протестные акции. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — отметил он. В августе Кремль сообщал, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси по телефону. «Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорилось в сообщении.