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Президент Франции восхитился беларускими демонстрантами и заявил, что Лукашенко «очевидно должен уйти»
Источник материала: KYKY>
Александру Лукашенко нужно уйти со своего поста. Так сказал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.
По словам Макрона, в Беларуси сейчас кризис авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», —
Макрон рассказал, что беседовал с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи. «Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных», — пояснил президент.
Эмманюэль Макрон выразил восхищение беларускими демонстрантами, которые каждые выходные выходят на протестные акции. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — отметил он.
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Президент Франции восхитился беларускими демонстрантами и заявил, что Лукашенко «очевидно должен уйти»
Александру Лукашенко нужно уйти со своего поста. Так сказал французский президент Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche. По словам Макрона, в Беларуси...
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