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В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
27.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя, заявил
"Необходимо перевести все за стол переговоров, огонь должен быть прекращен", - заявил Джабаров.
Он напомнил, что для урегулирования ситуации в регионе существует Минская группа.
"Ни один из конфликтов не должен решаться на поле боя", - подчеркнул сенатор.
Глава МИД Армении находится в постоянной связи с сопредседательством Минской группы ОБСЕ, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
Что произошло
Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.
По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
© Sputnik / Алексей Куденко
Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Первый зампред комитета Совета Федерации России напомнил, что для урегулирования ситуации в регионе существует Минская группа.
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