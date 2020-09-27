В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Необходимо перевести все за стол переговоров, огонь должен быть прекращен", - заявил Джабаров.

Он напомнил, что для урегулирования ситуации в регионе существует Минская группа.

"Ни один из конфликтов не должен решаться на поле боя", - подчеркнул сенатор.

Глава МИД Армении находится в постоянной связи с сопредседательством Минской группы ОБСЕ, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Что произошло

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.