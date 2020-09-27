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Уралов: белорусские эксперты заигрались во внешнеполитическую повестку
27.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси формируется невидимая политическая сеть, которая, в отличие от формальных организаций, будет состоять из "первичек" и районных организаций, из людей, которые уже были неоднократно задержаны и оштрафованы, то есть достаточно опытны, считает главный редактор российского портала СОНАР 2050 Семен Уралов. По мнению эксперта, несмотря на "накладность" этого дела, Запад найдет средства для содержания этой сети на ближайший год.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Как показал опыт с Telergam-каналами и Telegram-ботами, эта сетевая история и ее координационные возможности довольно эффективны. На мой взгляд, белорусские эксперты слишком заигрались во внешнеполитическую повестку, мало анализируя внутренние, глубинные процессы создания инструментов прихода к власти. Понятно, что наблюдать за этим не очень приятно, ведь нужно своевременно реагировать на это и задаваться вопросом: что всему этому противопоставить? Есть ли сила и ресурс для предложения обществу образа будущего и адекватных времени и месту идей", – рассуждает Уралов.
Массовые
Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусские эксперты слишком много внимания уделяли внешней политике и мало анализировали процессы создания инструментов прихода к власти, считает политический...
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