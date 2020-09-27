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Источник назвал время выхода новой «народной» игровой видеокарты NVIDIA

27.09.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания NVIDIA готовится к анонсу новой «народной» видеокарты для геймеров — GeForce RTX 3060 Ti. Ресурс videocardz.com рассказал, когда это случится, а также поделился подробностями о девайсе.


По сведениям издания, RTX 3060 Ti будет основываться на чипе GA104 — такой же применяется в более дорогой RTX 3070. При этом обычная RTX 3060, без приставки Ti, якобы получит новый чип GA106, который еще не готов к запуске — именно поэтому сроки релиза чуть более доступной видеокарты на данный момент не определены. Возможно, анос сдвинут на следующий год.

При этом сама RTX 3060 Ti получит 4864 ядер CUDA и 8 ГБ памяти с 256-разрядной шиной. Издание iXBT уточняет: память будет типа GDDR6 с частотой 14 ГГц. TDP адаптера составит около 180 Вт.

Вероятно, производитель не будет затягивать и покажет видеокарту в октябре. О дате старта продаж пока не сообщается, но есть вероятность, что приобрести устройство получится в этом году.

Ниже — цены других популярных игровых видеокарт:

 
 
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RTX 3060 Ti будет основываться на чипе GA104 - такой же применяется в более дорогой RTX 3070.
 
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