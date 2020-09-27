ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроопт» предупреждает о мошенниках, действующих от имени сети

27.09.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крупнейший ритейлер страны, сеть «Евроопт» предупреждает о том, что от имени сети в интернете действуют мошенники. Об этом компания написала в официальном аккаунте в соцсетях.

«Неизвестные предлагают пройти опрос, чтобы получить денежную сумму либо купон на продукты. Не поддавайтесь на провокацию. Подобная акция не проводится в сети магазинов «Евроопт», — предупреждает компания.

При получении сообщений сомнительного характера, «Евроопт» просит не переходить по указанной в сообщении ссылке; пожаловаться на публикацию или сообщение, уведомить о получении сообщения в личных сообщениях на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший ритейлер страны, сеть «Евроопт» предупреждает о том, что от имени сети в интернете действуют мошенники. Об этом компания написала в официальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Франции восхитился беларускими демонстрантами и заявил, что Лукашенко «очевидно должен уйти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика