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«Евроопт» предупреждает о мошенниках, действующих от имени сети
Источник материала: Tut.by
Крупнейший ритейлер страны, сеть «Евроопт» предупреждает о том, что от имени сети в интернете действуют мошенники. Об этом компания
«Неизвестные предлагают пройти опрос, чтобы получить денежную сумму либо купон на продукты. Не поддавайтесь на провокацию. Подобная акция не проводится в сети магазинов «Евроопт», — предупреждает компания.
При получении сообщений сомнительного характера, «Евроопт» просит не переходить по указанной в сообщении ссылке; пожаловаться на публикацию или сообщение, уведомить о получении сообщения в личных сообщениях на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.
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Крупнейший ритейлер страны, сеть «Евроопт» предупреждает о том, что от имени сети в интернете действуют мошенники. Об этом компания написала в официальном...
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