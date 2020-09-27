Huawei P Smart 2021 представлен официально. Цена - от 229 евро

Источник материала: Tut.by

Huawei представила смартфон P Smart 2021 в Европе. Новинка начнет продаваться в октябре, пишет winfuture.de .





Девайс оснащается экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, процессором Kirin 710A, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В активе также батарея на 5000 мАч, есть 22,5-ваттная проводная зарядка.

На задней стороне устройства располагается основная камера с модулями на 48 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп (сенсор глубины) и 2 Мп (макро). Фронтальный фотомодуль — на 18 Мп. Он находится в вырезе в форме буквы «О» в центральной части панели. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания на боковой грани.





Что еще нужно знать: смартфон работает на операционной системе Android 10, поверх которой установлена фирменная оболочка производителя (EMUI). Но сервисов Google в аппарате, как и других современных девайсах от Huawei, нет. Будущим покупателям придется довольствоваться альтернативами от самой Huawei.





В Европе гаджет будет продаваться в корпусах черного, золотого и зеленого цветов. Цена — 229 евро.

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