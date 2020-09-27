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На территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия

27.09.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Сообщается о сбитых вертолетах, подбитых танках и потерях как с армянской, так и азербайджанской сторон.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сегодня утром в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их", - отмечается в сообщении.

Минобороны Армении выпустило сообщение о трех подпитых танках и двух вертолетах, а Азербайджана – о 12 ликвидированных зенитно-ракетных комплексах  «Оса».  

 
 
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Сообщается о сбитых вертолетах, подбитых танках и потерях как с армянской, так и азербайджанской сторон.
 
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