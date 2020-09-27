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Боевые действия на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана

27.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт - столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, передает DW.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", - подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан. Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости. С азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал сохранять спокойствие и осторожность. По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны начинают "контрнаступление" по всей линии соприкосновения в регионе. Решение принято "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". По сведениям оборонного ведомства, уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении, а с азербайджанской стороны сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил республики, но экипаж жив.

Кроме того, ведомство заявило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.

"Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", - сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно этой информации, атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В ведомстве подчеркнули, что точная информациях о погибших и потерпевших уточняется.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

 
 
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МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
 
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