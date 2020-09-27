«Я даже не знал, что в городе что-то происходит». Двадцатилетнего борисовчанина хотят депортировать в Россию, где у него никого нет

ex-press.by Семья Даниила приехала из России в Борисов, когда мальчику было семь лет. С той поры с родителями живет в Борисове. Родители сохранили российское гражданство, и Даниил тоже имеет российский паспорт. Учился в борисовской школе, в профессионально-техническом колледже в Минске , сейчас получает высшее образование, перешел на второй курс технического вуза, пишет





Основанием для аннулирования вида на жительства молодого человека в письме из ОГиМ называется то, что его пребывание «противоречит интересам общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь».





Что же произошло?

По словам Даниила, в ночь с 9 на 10 августа он с двумя друзьями подъехали на машине к ночной аптеке, которая находится на перекрестке улиц Чапаева и М. Горького, чтобы «купить анальгина другу». Когда молодые люди вышли из аптеки, к ним подбежали двое сотрудников в милицейской форме и один - в экипировке ОМОНа.





Как рассказывает Даниил, правоохранители начали кричать и угрожать, что сейчас будут избивать, и задержали его и друзей. Потом его отвезли в РУВД. На следующий день, 10 августа, состоялся суд, на котором ему сказали, что он выкрикивал какие-то лозунги в составе группы людей из пяти человек. Суд назначил Маринину 11 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.









В ночь с 10 на 11 августа парня перевезли в Жодинский ИВС. Даниил просидел только пять суток, как и многих других, его выпустили раньше.









— Меня в милиции не били. В Жодино нас было 12 человек в камере на четыре койки, — говорит Даниил Маринин. — Не воняло, и кровати были чистые, но в первые сутки не дали ужин. В другие дни кормили, но давали четыре порции на всех.





Когда вышел на свободу, парень не сразу нашел свои личные вещи. Как выяснилось позже, они оказались на Окрестина. Даниил благодарен волонтерам, которые встретили и помогли ему добраться до Борисова.





— Ни за что задержали. Ладно, если бы я был на площади, — искренне недоумевает парень. — Я даже не знал, что в городе что-то происходит.





Действительно, почему его должны были интересовать выборы, в которых он не принимал и не мог принимать участия?





Молодой человек в смятении. Он не понимает, почему его хотят лишить вида на жительство в Беларуси - вся семья Даниила давно живет в Борисове, в Россию ему уже некуда ехать.





Со слов Даниила, ранее у него не было ни одного нарушения закона.





Ситуацию комментирует юрист и правозащитник Олег Мацкевич:





— По закону основаниями для аннулирования разрешения на постоянное проживание, выданное иностранцу, является неоднократное (пять и более раз) в течение одного года привлечение к административной ответственности, совершение им уголовного преступления, и если пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц.





К уголовной ответственности Даниил не привлекался. Административное наказание имеет одно за все 17 лет проживания в Беларуси. Утверждать, что его пребывание противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц также невозможно, так как привлечение его к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП не несет вред таким интересам.





По классификации правонарушений, установленных самим КоАП, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34) не является административным правонарушением против общественного порядка и общественной нравственности.





На мой взгляд, аннулирование разрешения на постоянное проживание в данном случае является незаконным и необоснованным.