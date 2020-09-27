|
Впервые в Беларуси иностранных студентов отправили на осенние сельхозработы
Источник материала: Партизан
Студенты из Туркменистана, которые обучаются в Витебске, поехали собирать яблоки в Толочин.
Бригада из 80 иностранных студентов, которые обучаются в Витебском государственном университете имени П.Машерова, отправилась в эти дни на сельхозработы. Иностранцев в «осеннем трудовом семестре» задействовать решено впервые, сообщает УВД Витебского облисполкома. Парни и девушки из Туркменистана работают на сборе яблок в саду Толочинского консервного комбината. Условия размещения иностранных студентов и их досуг контролирует отдел по гражданству и миграции Толочинского РОВД.
Ежедневная норма для каждого студента – 600 кг яблок. Как правило, норму ребята перевыполняют. В среднем в день бригада собирает более 40 тонн яблок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты из Туркменистана, которые обучаются в Витебске, поехали собирать яблоки в Толочин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)