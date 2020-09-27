У первого в мире вылечившегося от ВИЧ выявили рак













ВИЧ выявили у американца в 1995 году, когда мужчина учился в университете в Берлине, за что и получил кличку "берлинский пациент". В 2007 году он прошел через трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для лечения от лейкемии, а спустя 3 года после операции стало известно, что анализы не обнаруживают в его крови ВИЧ. При этом вирус иммунодефицита человека не вернулся даже после отмены антиретровирусных препаратов.





Однако в 2019 году у Брауна вновь была обнаружена лейкемия. В данный момент американец находится в хосписе, и по словам врачей, на этот раз надеяться на излечение вряд ли возможно. При этом мужчина уточняет, что безумно рад, что тогда принял решение пройти курс трансплантации клеток, поскольку это решение продлило ему жизнь и, по его словам, предоставило возможности, о которых он не мог даже мечтать.





Отмечается, что у Брауна был обнаружен только рак крови, при этом анализы на ВИЧ по-прежнему выдают отрицательный результат.