«Не захотел быть частью зла». Курсант Академии МВД забрал документы после разгона акции у Красного костела









Katolik.life о причинах своего поступка. Парень хотел стать юристом, поэтому решил поступить в Академию МВД: Бывший курсант Академии МВД, который только в этом году поступил в вуз, недавно забрал документы и рассказало причинах своего поступка. Парень хотел стать юристом, поэтому решил поступить в Академию МВД:





- Долго собирал документы, проходил многие комиссии - на самом деле поступить туда очень трудно, и неправда, что в Академию берут всех подряд. Вместе со мной поступили такие же грамотные, мотивированные люди. Но уже после курса молодого бойца и начала учебы мне пришлось уйти из-за нескольких факторов. Начавшиеся после выборов протесты оказали большое влияние и на курсантов, и на офицеров.





Парень отмечает, что демонстрации создали сильное напряжение:





- Доступ к гаджетам у курсантов ограничен, но все же информация доходила, и все знали о том, что творилось на улицах. Я прочитал отчет Human Rights об избиениях и пытках со стороны силовиков. Это не укладывалось в голове. В Академии нас учили, что достоинство человека, соблюдение его прав, должно быть на первом плане… В один из дней протестов я оказался возле Красного костела в Минске и видел, как разгоняют акцию. Я не знаю, кто это был - никаких опознавательных знаков не видел - но это были точно сотрудники силовых структур. Я видел, как мирные демонстранты сначала стояли, потом лежали, их тащили, били. Я в этом не участвовал, но если я состою в системе МВД, значит, мы все ответственны друг за друга, мы все одно целое с теми, кто участвовал в насилии. Я не захотел быть частью этого зла.





Третья причина, по которой курсант решил написать рапорт, - это запрет на въезд в Беларусь архиепископа Тадеуша Кондрусевича:





- Я верующий католик, и меня очень оскорбило такое отношение к архипастырю и церкви. То, что паспорт иерарха признали недействительным и не пускают его в страну, считаю большим нарушением закона, не могу с этим мириться.





Однако, если курсант Академии МВД забирает документы, его обязуют выплатить вузу большую сумму - за питание, обмундирование, проживание:





- Только после первого курса эта сумма составляет около 15-20 тысяч рублей. Можно представить, сколько надо заплатить тем, кто захочет уйти с третьего-четвертого курса - неподъемные деньги. И это, конечно, большой сдерживающий фактор для тех, кто не хочет идти на сделки с со стью, но не может выплатить такие деньги. Тем не менее, еще несколько курсантов тоже забрали документы - не знаю точно, по каким причинам.





Парень уже устроился на работу по своей первой специальности, и надеется, что по частям, за три-четыре месяца, расплатится с вузом. Бывший курсант отмечает, что в Академии не слышал негатива в адрес протестующих:





- Не было ненависти, осуждения. Все понимают, что люди имеют право мирно выражать свое мнение. Но все хотят спокойно учится и работать. Поэтому ждут мирного, спокойного разрешения кризиса в обществе.