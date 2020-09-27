ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Усов: Москву можно обхитрить или задобрить, называя Путина «мудрым и сильным руководителем»

27.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Постоянно кто-то оглядывается на Россию, а вдруг им там в Кремле что-то не понравиться.



Давайте прямо, без иллюзий, ложных инфантильных провинциальных надежд, относительно того, что Москву можно обыграть, обхитрить или задобрить, называя Путина "мудрым и сильным руководителем", пишет политолог Павел Усов.

Так вот, эта "мудрость и сила" подразумевает полный контроль над Беларусью, сохранение авторитарной или гибридной политической системы, деконструкцию государства. Россия смотрит на Беларусь как на объект экспансии, и другого подхода не будет. В этом случае совершенно неважно будет ли беларуская политическая альтернатива выражать свою лояльность Москве, лично Путину или нет.

В нашей истории был уже один печальный пример, король Речи Посполитой Станислав Понятовский, который взошел на трон благодаря лояльности Екатерине II, был ее любовником и мечтал о "вечном союзе, слиянии" двух государств. Результатом этой лояльности и подчиненности стало разрушение государства, тотальная русификация белорусских земель.

Пляски вокруг Путина, попытки его задобрить, мешают формированию собственной четкой государственной стратегии, мешают формированию национального дискурса и идеи, национальной элиты, так как постоянно кто-то оглядывается на Россию, а вдруг им там в Кремле что-то не понравиться. А вдруг Соловьев или Скабеева начнут критиковать белорусское движение.

Единственное, что может понравиться Кремлю и российским пропагандистам - это растворение Беларуси и беларусов в "российском мире", военная база в Бобруйске, в Барановичах, под Минском и Гродно, российский двуглавый орел на здании Дома Советов. Все остальное не берется в расчет, все остальное для них враждебно и неприемлемо.


Поэтому, нужно перестать подстраиваться под картину мира российской идеологии и пропаганды. Особенно пытаться убедить Кремль, что Тихановская или кто-то другой, будет для Москвы лучшим партнером. Это интересно как? Быстрее подпишут 31 дорожную карту, введут единую валюту, признают Крым исконно российской территорией, разместят военную базу? Ведь именно так и можно быть "лучшим и удобным" партнером для сегодняшней России.

Наверное хватит унижаться перед Москвой, хватит свободу, демократию, независимость страны делать заложниками реакции Кремля. В противном случае, подстраиваясь под нее мы сами себя уничтожим:

- не нужно менять Лукашенко, это не понравится Москве;
- не нужно беларусизации и национального флага, это не понравится Москве и они "сделают из нас фашистов";
- не нужно свободы и демократии, это ведь не понравиться Москве;
- опасно двигаться на Запад и даже думать об этом, это разозлит Кремль;

Это уже говорит о том, что мы не свободны и не независимы в своем выборе и в своей стране.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянно кто-то оглядывается на Россию, а вдруг им там в Кремле что-то не понравиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Франции восхитился беларускими демонстрантами и заявил, что Лукашенко «очевидно должен уйти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика