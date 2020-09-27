Макрон: то, что происходит в Беларуси – это кризис авторитарной власти, которая удерживается силой

Александр Лукашенко "должен уйти", считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche.



Эмманюэль Макрон. Фото: marieclaire.ru.

"То, что происходит в Беларуси, – это кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти", – цитирует Макрона французское издание.

Президент Франции также заявил, что "впечатлен мужеством демонстрантов" в Беларуси. "Они знают, на какой риск идут, устраивая шествия каждые выходные, и, тем не менее, они продолжают движение за демократию в этой стране, которая так долго была лишена ее", – добавил Макрон. Особое уважение, по его словам, вызывают белорусские женщины, которые каждую субботу проводят мирные шествия.

Макрон считает, что Россия может сыграть свою роль в поисках урегулирования политического кризиса в Беларуси. "Я разговаривал с Владимиром Путиным 14 сентября, в день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к принятию реальных итогов выборов и освобождению политических заключенных", – заявил президент Франции.