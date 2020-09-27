И снова воскресенье в Минске. ТЦ закрылись, в центр стягивается техника

Источник материала: Onliner

Пожалуй, в Беларуси не осталось ни одного гражданина, который не знал бы, что именно происходит в последние месяцы по воскресеньям. Пускай события и мероприятия схожи, однако сценарий у них всегда различен и зачастую непредсказуем. Чтобы ничего не пропустить, объединим в этой хронике все новости за день — между прочим, уже 50-ый день протестов. Если и вы стали очевидцем важных событий, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.

Информация МВД: о вчерашней акции и грядущей сегодня

— В течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек, — сообщает пресс-служба МВД. — Общее количество участников 10 протестных акций, которые прошли на территории 6 населенных пунктов страны, составило около 300 человек. Самым массовым был так называемый женский марш. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116.

Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро, — предупреждают в министерстве. А следом призывают: — Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях.

Техника замечена в городе

Утром на дорогах Минска была замечена спецтехника: бронированные автомобили выезжали в сторону центра столицы. Также внимательные читатели заметили автобусы с личным составом силовиков. «За колоннами уже без сопровождения ГАИ ехали микроавтобусы с тонированными боковыми стеклами, внутри которых находились люди в балаклавах, — написал еще более внимательный читатель. — Все бусы были с госномерами».



















Закрытые торговые центры

Еще в пятницу наши корреспонденты стали свидетелями разговора охранника и арендаторов помещения в ТЦ «Корона» на ул. Кальварийской: «В воскресенье не работаем, доведите до начальства, что будет выходной». В качестве причин назвали возможные акции протеста. Сегодня инфоцентры в ТЦ «Корона», «Корона-Замок», Galleria не отвечают на телефонные звонки.

Заявления о будущем страны на международной арене

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он высказал опасения: считает, происходит внешнее вмешательство в дела РБ, которое направлено на подрыв государственного строя. Параллельно с этим тезисом было обнародовано интервью Эмманюэля Макрона, в котором он заявил : Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста.

Порция стрит-арта

Из разных уголков страны присылают фотографии с различного рода украшательствами городской среды. Публикуем урожай за субботу.





















