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МИД РФ о ситуации в Карабахе: призываем прекратить огонь и начать переговоры

27.09.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел России призвало стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь.

В сообщении МИД указывается, что в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, есть данные о потерях.

"Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье прекратить огонь и сесть за стол переговоров также призвал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Что произошло

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

© Sputnik /
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры

Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации российского ведомства, в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась ситуация, интенсивные обстрелы идут с обеих сторон.
 
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