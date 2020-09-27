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Житель США умер после того, как ежедневно съедал по упаковке черной лакрицы

27.09.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель США умер после того, как ежедневно съедал целую упаковку черной лакрицы. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на The New England Journal of Medicine.


Изображение: fb.ru

Как говорится в отчете медиков, 54-летний житель Массачусетса, США, умер после того, как съел слишком много черной лакрицы, которая содержит соединение, которое токсично в больших дозах. Он находился в ресторане быстрого питания, когда внезапно перестал дышать, задрожал и потерял сознание. Персонал скорой помощи обнаружил, что у мужчины фибрилляция желудочков — опасное для жизни нарушение сердечного ритма. Мужчине сделали искусственное дыхание и доставили в больницу.

Разговор с членами семьи пациента показал, что он плохо питался, потреблял одну-две большую упаковку конфет каждый день и больше почти ничего. Несколькими неделями ранее мужчина перешел с красных конфет с фруктовым вкусом на черную лакрицу.

Однако в черной лакрице (солодке) есть вещество, которое делает ее сладкой — глицирризин. Как мы писали ранее, глицирризиновая кислота может повышать уровень натрия и снижать уровень калия в организме. Кратковременное падение уровня калия у некоторых людей вызывает нарушение сердечного ритма, повышенное кровяное давление и сердечную недостаточность.

В этом случае у мужчины возник очень низкий уровень калия, что и привело к проблемам с сердцем. Мужчина прошел курс лечения для восстановления уровня калия, а также несколько других процедур в отделении интенсивной терапии, включая установку аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на эти усилия, он скончался через 32 часа после прибытия в больницу.

Специалисты предупреждают, что употребление всего 2 унций (примерно 57 граммов) черной лакрицы, приготовленной с использованием корня солодки, в день в течение двух недель может вызвать проблемы с сердечным ритмом, особенно у людей в возрасте 40 лет и старше.

 
 
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Употребление всего 2 унций (примерно 57 граммов) черной лакрицы в день в течение двух недель может вызвать проблемы с сердечным ритмом, особенно у людей в возрасте 40...
 
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