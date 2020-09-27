Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Источник материала: АФН

Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РБК.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — отметил он.

Калын призвал международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в регионе.