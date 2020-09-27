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Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
Источник материала: АФН
Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.
Об этом написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РБК.
«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — отметил он.
Калын призвал международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в регионе.
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Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.
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