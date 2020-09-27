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МАЗ хочет выпускать "неотложки"

27.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейший отечественный производитель уже выпустил первый опытный автомобиль, предназначенный для службы «103».





Прародителем стал лицензионный китайский JAC Sunray, который собирают на производственной площадке в Бресте, одном из подразделений холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Признаться, была разочарована: в опытной модели практически все узлы и запчасти, за исключением оснащения медицинского отсека, китайского производителя, поэтому называть машину на 100 % отечественной вряд ли корректно.

На разработку конструкторской документации и подготовку производства, говорят в пресс-службе, ушло около шести месяцев. Конструкторам «МАЗ-Купавы», которым поручили переоборудовать микроавтобус в скорую помощь, пришлось вникать во все нюансы работы столичных медиков. В результате собрали опытный образец. Такая машина должна доставлять на место происшествия бригады общепрофильные и интенсивной терапии. Используется также для санитарной эвакуации и мониторинга состояния человека вне больницы и поликлиники.

Ведущий специалист по ВЭД управления продаж легких машин Дмитрий Ясинский рассказал агентству "Минск-Новости", что новинка предназначена прежде всего для внутреннего рынка. 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Крупнейший отечественный производитель уже выпустил первый опытный автомобиль, предназначенный для службы «103».
 
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