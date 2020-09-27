















Прародителем стал лицензионный китайский JAC Sunray, который собирают на производственной площадке в Бресте , одном из подразделений холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Признаться, была разочарована: в опытной модели практически все узлы и запчасти, за исключением оснащения медицинского отсека, китайского производителя, поэтому называть машину на 100 % отечественной вряд ли корректно.





На разработку конструкторской документации и подготовку производства, говорят в пресс-службе, ушло около шести месяцев. Конструкторам «МАЗ-Купавы», которым поручили переоборудовать микроавтобус в скорую помощь, пришлось вникать во все нюансы работы столичных медиков. В результате собрали опытный образец. Такая машина должна доставлять на место происшествия бригады общепрофильные и интенсивной терапии. Используется также для санитарной эвакуации и мониторинга состояния человека вне больницы и поликлиники.



