Минск готовится к маршу протеста: Галерея и Замок сегодня закрыты

Уточняется, что Galleria Minsk будет закрыт по техническим причинам.





Кроме того, в инфоцентре ТЦ «Замок» подтвердили, что этот торговый объект также не будет работать в воскресенье.





О "технических причинах" догадаться не сложно: именно в этих торговых центрах часто укрываются протестующие, убегая от разгонов.



