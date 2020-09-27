Пять лет колонии получил россиянин, укравший 21 тысячу долларов у гостьи хостела в Бресте

В июле нынешнего года в Бресте 43-летний мужчина украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро, сообщает vk.com/cpbelarus.



Фото: из открытых источников.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого, который жил в Бресте без регистрации. Ранее мужчину уже судили за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.

На этот раз суд признал его виновным в краже и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8100 рублей).

Мужчину также обязали возместить потерпевшей имущественный ущерб — почти 21 тысячу белорусских рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.