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Пять лет колонии получил россиянин, укравший 21 тысячу долларов у гостьи хостела в Бресте
Источник материала: Навiны
В июле нынешнего года в Бресте 43-летний мужчина украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро, сообщает
Оперативники быстро установили личность подозреваемого, который жил в Бресте без регистрации. Ранее мужчину уже судили за нарушение срока запрета въезда в Беларусь.
На этот раз суд признал его виновным в краже и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 300 базовых величин (8100 рублей).
Мужчину также обязали возместить потерпевшей имущественный ущерб — почти 21 тысячу белорусских рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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В июле нынешнего года в Бресте 43-летний мужчина украл у пожилой посетительницы хостела 21 тысячу долларов и 5 тысяч евро, сообщает vk.com/cpbelarus.
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