МВД: вчера в протестах участвовало около 300 человек (150 задержано), в акциях за мир — 40 тысяч

Источник материала: Onliner

«В течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около 40 тысяч человек. Общее количество участников 10 протестных акций, которые прошли на территории 6 населенных пунктов страны, составило около 300 человек», — такова официальная информация МВД о вчерашних акциях.

— Самым массовым был так называемый женский марш, — отмечает пресс-служба министерства. — В 14:00 его участники собрались на ул. Кульман, откуда проследовали к пр. Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении пл. Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116. Очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города.





Также в МВД предупреждают и призывают: «Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро. Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. За участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность также предусмотрена за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения)».