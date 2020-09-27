ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация

27.09.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Кабмин Армении объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

© Sputnik /
МИД РФ о ситуации в Карабахе: призываем прекратить огонь и начать переговоры

"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно в воскресенье утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Алиев: есть "жертвы и раненые"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в Карабахе.

"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного.

Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - заявил Алиев, обращение которого транслировал гостелеканал АЗТВ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серена Уильямс: никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика