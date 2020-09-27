В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Кабмин Армении объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно в воскресенье утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Алиев: есть "жертвы и раненые"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в Карабахе.

"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного.

Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - заявил Алиев, обращение которого транслировал гостелеканал АЗТВ.