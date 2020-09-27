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В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация
27.09.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Кабмин Армении объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно в воскресенье утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.
Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Алиев: есть "жертвы и раненые"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в Карабахе.
"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного.
Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - заявил Алиев, обращение которого транслировал гостелеканал АЗТВ.
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Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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