Умер руководитель ФК «Нафтан». Ранее сообщалось об его положительном тесте на коронавирус

Источник материала: Ежедневник

by.tribuna.com

Леониду Подлипскому было 73 года.

Tribuna.com сообщала, что 24 сентября у Леонида Подлипского был диагностирован COVID-19, и позже он был подсоединен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в футбольном клубе «Нафтан» вирус был выявлен у нескольких футболистов.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в субботу 26 сентября разместила информацию о переносе мачта «Нафтана» со «Сморгонью».

Также была перенесена встреча «Белшины» с солигорским «Шахтером».