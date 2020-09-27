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Умер руководитель ФК «Нафтан». Ранее сообщалось об его положительном тесте на коронавирус

27.09.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

by.tribuna.com

Леониду Подлипскому было 73 года.

Tribuna.com сообщала, что 24 сентября у Леонида Подлипского был диагностирован COVID-19,  и позже он был подсоединен к аппарату искусственной вентиляции легких.  Также в футбольном клубе «Нафтан»  вирус был выявлен у нескольких футболистов.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в субботу 26 сентября разместила информацию о переносе мачта «Нафтана» со «Сморгонью».

Также была перенесена встреча «Белшины» с солигорским «Шахтером».    

 
 
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