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Умер руководитель ФК «Нафтан». Ранее сообщалось об его положительном тесте на коронавирус
27.09.2020 12:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
by.tribuna.com
Леониду Подлипскому было 73 года.
Tribuna.com сообщала, что 24 сентября у Леонида Подлипского был диагностирован COVID-19, и позже он был подсоединен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в футбольном клубе «Нафтан» вирус был выявлен у нескольких футболистов.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в субботу 26 сентября разместила информацию о переносе мачта «Нафтана» со «Сморгонью».
Также была перенесена встреча «Белшины» с солигорским «Шахтером».
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Леониду Подлипскому было 73 года.
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