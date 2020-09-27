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Серена Уильямс: никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39

27.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс никогда не думала, что будет играть в теннис в 39 лет.





"Честно говоря, никогда не думала, что буду играть в этом возрасте. Я совсем не выгляжу на 39 (улыбается). Но я не знаю, когда закончу. Я просто получаю удовольствие. Когда почувствую, что надо заканчивать, так и будет. Но раньше могла бы гарантировать и с большой вероятностью поставить на кон свою жизнь, что не буду играть в 39 лет.

Вообще, я просто счастливый, позитивный человек. Нужно радоваться каждому моменту, который дарит жизнь, потому что неизвестно, какой из них окажется последним", — цитирует Уильмс Reuters.
 
 
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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс никогда не думала, что будет играть в теннис в 39 лет.
 
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