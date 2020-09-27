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Комитет "Брестоблимущество" проведет "черную пятницу" с массовой распродажей недвижимости

27.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет "Брестоблимущество" объявил на 9 октября массовую распродажу недвижимости в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Малоритском и Столинском районах, сообщили представители организации.

"9 октября – "черная пятница". Нового хозяина ждут 27 объектов. Есть реальная возможность всего за Br28,35 (это начальная цена, равная одной базовой величине + 5% при наличии одного претендента), приобрести бывший клуб, баню, медицинский пункт, котельную или даже школу. Несмотря на то, что объекты продаются с условиями, главным является то, что покупатель сам определяет, что он будет делать с приобретенным объектом – жилье, подсобное хозяйство, бизнес или разборку на материалы", - говорится в сообщении.

К торгам допускаются все желающие – граждане, предприниматели, коммерческие организации. Выполнение условий продажи возможно также юридическим лицом, собственником имущества, учредителем (участником) которого является покупатель. "Проще говоря, выполнять условия продажи объекта сможет не только тот, кто его приобрел, но и тот, для кого этот объект приобретался, что дает дополнительную возможность заложить фундамент под создание или расширение своего бизнеса", - подчеркнули в комитете.

25 объектов выставлены на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи (ЭТП "БУТБ – ИМУЩЕСТВО"). Этот способ приобретения недвижимости, помимо всего прочего, позволяет участвовать в торгах из любой точки мира.

"Для непроданных объектов, а некоторые из них безуспешно продаются с 2014 года, скорее всего второго шанса уже не будет. Несмотря на то, что объекты пока еще в довольно удовлетворительном состоянии, следующий для них этап скорее всего – снос. Тратить деньги на их содержание смысла нет. Тем не менее, пока не начнутся работы по разборке этих объектов, можно еще будет обозначить свое желание, и шанс приобрести заинтересовавший объект может появиться. Но этот период не будет бесконечен", - подчеркнули представители комитета.
 
 
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Комитет "Брестоблимущество" объявил на 9 октября массовую распродажу недвижимости в Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском,...
 
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