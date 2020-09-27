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МВД: В Беларуси в субботу прошло 10 протестных акций, задержаны 150 человек
Источник материала: Партизан
В Беларуси в субботу прошло 10 протестных акций в шести населенных пунктах, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Она уточнила, что протесты были в шести населенных пунктах.
По ее данным, самым массовым был так называемый женский марш. "В 14.00 его участники собрались на ул. Кульман, откуда проследовали к пр. Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении пл. Победы, где в 16:10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек", - проинформировала официальный представитель МВД.
Но с математикой у МВД давно проблемы.
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В Беларуси в субботу прошло 10 протестных акций в шести населенных пунктах, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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