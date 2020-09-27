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Прошли обыски дома и в офисе предпринимателя Ромуальда Улана — бывшего владельца "Новой газеты Сморгони"

27.09.2020 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан бывший владелец и главный редактор "Новой газеты Сморгони" Ромуальд Улан, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Прошли обыски дома и в офисе предпринимателя Ромуальда Улана — бывшего владельца "Новой газеты Сморгони"
Ромуальд Улан. Фото: БАЖ.

Сейчас Улан является индивидуальным предпринимателем — оказывает услуги по печати. В его доме и офисе прошли обыски, изъята оргтехника — всего 13 устройств. Техника использовалась предпринимателем для работы, теперь его бизнес фактически парализован.

Улан сообщил, что изъяли даже новый кнопочный телефон, купленный на днях для пожилого тестя.

По словам предпринимателя, сотрудники милиции Сморгони возбудили уголовное дело по статье 188 УК Беларуси за распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета). По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде в отношении участников протестных акций.

"Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда их увидел в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике "ВКонтакте", — рассказал Улан. По его словам, 24 сентября он опубликовал эти фото, а уже 26 сентября к нему пришли с обыском. "Чувствовалось, что сотрудников милиции эти листовки очень задели", – отметил предприниматель.

Он находится в статусе подозреваемого, после обыска и допроса в РОВД его отпустили под подписку о невыезде.

"Новая газета Сморгони" была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района, отмечает БАЖ. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4 с двух сторон. В 2003 году газета была закрыта местными властями, на то время в редакции работали 28 человек.

 
 
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Задержан бывший владелец и главный редактор "Новой газеты Сморгони" Ромуальд Улан, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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